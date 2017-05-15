Edirne Belediye Başkanı'na saldıran tutuklandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Pazar Günleri 1'nci Murat Kapalı Pazar yerinde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarında yumruklu saldırıya uğramıştı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumruklu, yumurtalı saldırıda bulunan Görkem Huslu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Huslu, hakimlikte, 'Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama' gerekçesiyle tutuklandı.
Edirne Belediye Başkanı'na yumurtalı yumruklu saldırı haberi