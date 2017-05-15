Edirne Belediye Başkanı'na saldıran tutuklandı

Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yapması Asya ülkeleri ve ABD'de paniğe neden oldu.

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

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Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

S.K.H.'nın evinde çalışmaya başlayan Süheyla H., iddiaya göre evlilik vaadiyle kandırılarak 3 defa hamile kalırken 2 kez kürtaj oldu.