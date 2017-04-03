Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni için gittiği baba ocağı Rize'de CHP'lilere sert yüklendi.

"HADDİNİ BİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a geçtiğimiz gün söylediği sözlerine ithafen; "Sen kimsin? Haddini bil, bu ne terbiyesizlik?Sana adım attırmazlar. Sen kimi nereden denize döküyorsun?" bu sözlerle ilgili tepki göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise; "Sen ne biçin genel başkansın?Sen bu milletvkiline bu laflarından dolayı ağzının payını nasıl vermezsin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki VİDEO

"BELGE VARSA AÇIKLA"

Erdoğan, televizyon kanalları yöneticileriyle yaptığı toplantıda; 15 Temmuz'da 'kontrollü darbe' diyen ve AK Parti içinde ByLock kullanan kişilerin listesinin elinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na da; "Genel Başkanları 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyor, belge varmış, açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana faydası olmaz." diye seslendi.