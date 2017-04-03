Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon yöneticileriyle bir araya geldi.

Fetullahçı teröristlerin darbe girişimiyle ilgili konuşan CHP Lideri, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

"BİLİYORLARDI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"AK Parti'de 120-180 arasında ByLock'çu var. 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir. Saat 21.00'da darbe mi olurdu, biliyorlardı. Adil Öksüz'deki GPS'i hangi kurum ithal etti?

"REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKARSA"

Referandum kampanyası eşit yapılmıyor. Referandumdan 'hayır' çıkarsa erken seçim ihtimali görmüyorum."