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Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

15 Temmuz'da yaşanan kanlı darbe girişimine ilişkin konuşan CHP Lideri, "Saat 21.00'da darbe mi olurdu, biliyorlardı." dedi.

03.04.2017 - 12:15
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Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon yöneticileriyle bir araya geldi.

Fetullahçı teröristlerin darbe girişimiyle ilgili konuşan CHP Lideri, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

"BİLİYORLARDI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"AK Parti'de 120-180 arasında ByLock'çu var. 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir. Saat 21.00'da darbe mi olurdu, biliyorlardı. Adil Öksüz'deki GPS'i hangi kurum ithal etti?

"REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKARSA"

Referandum kampanyası eşit yapılmıyor. Referandumdan 'hayır' çıkarsa erken seçim ihtimali görmüyorum."

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