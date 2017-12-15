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Gupse Özay 1 ayda 7 kilo verdi

Filmi Deliha 2 için kilo alan Gupse Özay, şimdi de gala için hızla zayıflamaya başladı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 09:00..
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Gupse Özay 1 ayda 7 kilo verdi

Gupse Özay 2014’teki ‘Deliha’ filmi için 15 kilo almış, Başarılı oyuncu 2016’daki ‘Görümce’de canlandırdığı ‘Yeliz’ rolü uğruna 21 kilo vermeyi başarmıştı.

Bu sene de Deliha 2’ için yine 21 kilo şişmanlayan Gupse Özay, 12 Ocak’ta vizyona girecek filmin galası öncesi diyete girdi.

"SPORDAN SONRA MASAJ"

Özay, “Çekimler 13 Kasım’da bitti. Hemen ekmek, tuz ve şekeri kestim. Sabahları koşuyorum, sonra masaja gidiyorum. 7 kilo verdim bile. Geriye kaldı 14. Galadan sonra da detoks yapacağım. Çok şükür ki, hızla zayıflayabiliyorum.” diye konuştu.

Gupse Özay 1 ayda 7 kilo verdi

Gupse Özay 1 ayda 7 kilo verdi

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