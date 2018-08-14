Hem iştah kesiyor hem neşelendiriyor

Hem sağlıklı beslenmek hem de her türlü besin ihtiyacını gidermek için uzmanlar iştah kesen besinleri sıraladı. Kalorisiz bir o kadar da neşelendiren ve enerjinizi yerine getiren bu besinlerle, günlük hayatınızı daha da kolaylaştırabilir, sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

İşte uzmanlar tarafından öneriler o besinler:

-Karnabaharı ve brokoliyi hafifçe haşlayıp yoğurtla tatlandırın. Bu karışım lif açısından zengin olduğundan uzun süre tok tutuyor.

-Salatalığı iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesip üzerine bol bol dereotu serpin. Bu sebzenin kalorisi yok denilecek kadar az. Hem kilo almayacaksınız hem de tok kalacaksınız.

-Tatlı olarak 250 gram mor eriği biraz tarçınla haşlayın. Bu meyve früktoz açısından oldukça zengin olmakla birlikte tatlı ihtiyacınızı da karşılayacak. -Bir porsiyon yeşil fasulyeyi 20 dakika suda haşlayıp sirke, karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. İsterseniz yağsız krema da katabilirsiniz.

-200 gram ananası incecik doğrayın ve süzgeçten geçirin. İçine 100 gram kefir ve taze nane ekleyin. Ananasın içindeki enzimler, protein sindirimini hızlandırdığından oldukça doyurucudur. Ayrıca selüloit oluşumunu da engeller.

-Kendinize yeşil salata, uskumru veya ton balığı, kivi ve portakaldan oluşan bir ziyafet hazırlayın. Balığın içeriğindeki iyot, tiroit bezinin işlevlerini hızlandırdığından açlık hissini gideriyor.

-Öğünler arasında acıktığınızda kuru erik yiyin. Kuru erik kan şekerinin düşmesini engeller. Ancak fazla abartmayın. Çünkü bir kuru erikte 8 kalori bulunuyor.

-Haftada iki yumurta yiyin. Çünkü yumurtada bol miktarda triptofan bulunuyor. Bu da neşenizin yerine gelmesini sağlar.

-Enerjisiz kalmamak için 1 demet maydanozu blenderden geçirip, sebze suyu ile karıştırın. Bir-iki damla acı biber sosu ekleyin ve bunu bir güzel için. Bu içeceğin içindeki C vitamini ve bitkisel maddeler yağ yıkımını kolaylaştırıyor.

-Kırmızı elmayı ince dilimler halinde kesip, 1 çay kaşığı kıyılmış ceviz ve yarım çay kaşığı yonca balıyla karıştırın. Bu karışımın içeriğindeki değerli lifler hem doyurucu hem de bağırsakları çalıştırıcı etki gösteriyor.

-Yağsız kaşarı ince ince dilimleyin ve siyah zeytin ile süsleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı sirke dökün. Bu, birkaç saat için açlığınızı giderecek.

-Karaciğerlerinizi çalıştırmak için 10 adet enginar kökünü, içine 1 doğranmış soğan, karabiber tanesi ve yarım limon katılmış suda haşlayın. Daha sonra 1 çay kaşığı bal, iki sap kekik ve biraz limon suyunu kaynatın. Enginar köklerini süzün ve hazırlamış olduğunuz karışımın İçinde biraz pişirip çıkarın.

-Bol bol böğürtlen yiyin. Böğürtlen sizi hem neşelendirir, hem de tok tutar. Kan şekerinizin yükseleceğinden korkmayın. Çünkü böğürtlenin içeriğindeki doğal şekerler kan şekerini hiçbir şekilde etkilemez.

-Kahvaltıda armut yiyin. Armudu rendeleyin ve yulafa katın. Bu karışıma biraz da yoğurt ekleyin. Armudun içeriğindeki früktoz uzun süre açlık hissetmemenizi sağlıyor.

-Günü canlı geçirmek için kendinize yulaf ezmesi hazırlayıp, içine kuru meyveler katın. Bu, karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacak.

-Kendinize portakal ve 50 gram ıspanak yaprağından oluşan bir salata hazırlayın. Salatayı 50 gram yağsız yoğurt, bir tutam tuz ve karabiberden oluşan bir sosla tatlandırın. Hem enfeksiyonlara karşı korunun hem de midenizi doyurun.

-Meyve suyunun içine katacağınız soda, magnezyum ihtiyacınızı karşılayacak ve açlığınızı giderecek.

-Bezelyenin içeriğinde de bulunan albümin, iştahınızı kapatmak için iyi bir besin. Bu nedenle sık sık bezelye çorbası için.

-200 gram kadar yağsız yoğurdun içinde 1-2 kaşık yulaf koyup karıştırırsanız, bu sizi 1 saat boyunca tok tutmaya yetecek.

-Acıktığınızı hissettiğinizde, içine limon veya yeşil elma dilimleri eklenmiş büyük bir bardak soğuk su içerseniz, atıştırma isteğiniz belli bir miktarda giderilmiş olur.