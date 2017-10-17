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İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde

İngiliz istihbarat servisi MI5’ın Başkanı Parker, ülkedeki terör tehdidinin daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda büyüdüğünü söyledi.

17.10.2017 - 22:46
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Birleşik Krallık'ta iç istihbarat servisi MI5’ın Başkanı Andrew Parker, ülkenin karşı karşıya olduğu terör tehdidinin daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda büyüdüğünü söyledi.

Başkent Londra'da katıldığı bir etkinlikte ülkenin önde gelen 3 televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Parker, terör tehdidinin bu yıl içinde dramatik bir şekilde arttığını ve MI5'ın 500'den fazla eş zamanlı operasyon yürüttüğünü belirtti.

"34 YILLIK KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN YÜKSEK TEMPO"

"Bu, 34 yıllık kariyerimde gördüğüm en yüksek tempo." ifadesini kullanan Parker, "Bugün çok daha fazla terörist etkinlik, çok daha hızlı biçimde gelişiyor ve bunları teşhis etmek de daha zor." diye konuştu.

İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde

20 BİN KİŞİLİK HAVUZ VAR

MI5'ın eş zamanlı operasyonlarında 3 binden fazla şüpheliyi araştırdığını kaydeden Parker, kuruluşun operasyonlarında 20 bin kişiyi aşan bir terörle irtibatlı kişi havuzunu da dikkate aldığını vurguladı.

"BÜTÜN TERÖR SALDIRILARINI ENGELLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

MI5’ın bu operasyonlarını 4 bin kişilik kadrosuyla yürüttüğünü anlatan Parker, buna karşın bütün terör saldırılarını engellemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

DEAŞ'A KATILAN 130 İNGİLİZ ÖLDÜ

Birleşik Krallık'tan DEAŞ saflarına katılmak için Suriye ve Irak'a 800'den fazla kişinin gittiğini, bunların bugüne kadar 130'unun öldüğünü söyleyen Parker, ülkeye geri dönenlerin ise bir "risk değerlendirmesinden" geçirildiğini ifade etti.

İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde(Çocuğuyla birlikte, DAEŞ’e katılmak için Suriye'ye seyahat eden İngiliz vatandaşı Tareena Shakil, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı)

Avrupa'nın 30 ülkesinden istihbarat servislerinin, merkezi Hollanda'da bulunan bir terörle mücadele işbirliği operasyon merkezi oluşturduğunu da açıklayan Parker, Terörle Mücadele Grubu (Counter Terorism Group-CTG) olarak bilinen bu merkezin çalışmaları sayesinde bugüne kadar 10'dan fazla saldırının engellendiğini ve saldırganların yakalandığını bildirdi.

İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde

Parker, kasım ayında MI5'ın 107 yıllık tarihinde bir gazeteye röportaj veren ilk başkan olmuştu. The Guardian'a bugünküne benzer değerlendirmelerde bulunan ve saldırı uyarısında bululan Parker'ın röportajı, "Britanya'da terör saldırıları olacak" başlığıyla yayımlanmıştı.

İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde

İngiliz istihbaratına göre terör tehdidi görülmedik ölçüde

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