taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.400
USD
3,5597
EURO
4,0023
ALTIN
144,19
PETR
53,7500

Manchester Arena'da patlama

İngiltere’de Manchester Arena’da gerçekleştirilen Ariana Grande konseri sırasında bir patlama olduğu bildiriliyor.

23.05.2017 - 01:38
  1. Haberler
  2. Dünya
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

İngiltere'deki konser alanı 'Manchester Arena'da 2 bomba patladığı yönündeki söylenti ortalığı karıştırdı.

Olay henüz netleşmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde bir görüntü de paylaşıldı.

Manchester Arena'da patlama

Paylaşılan videoda panikle konser salonundan çıkmaya çalışan insanlar gözüküyor. Paylaşımı yapan Hannah Dane, Guardian gazetesine "Manchester arenasında oldukça yüksek bir patlama duyuldu ve sallandı, sonra herkes çığlık attı ve dışarı çıkmaya çalıştı" dedi.

Guardian gazetesine konuşan 26 yaşındaki Suzy Mitchell, mahalleyi sallanan büyük bir patlamanın yaşandığını bildirdi. Mitchell "(Ben sadece) yatağımdan büyük bir patlama duydum, dairemin önüne çıktım. Herkes kaçıyordu." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek..

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

1
Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

Diyarbakır'da 1400 polisle operasyon

2
Fitch Ratings'ten ABD'ye uyarı

Fitch Ratings'ten ABD'ye uyarı

3
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

0
Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Türkiye'yi suçlayanlara cevap

Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Türkiye'yi suçlayanlara cevap

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM