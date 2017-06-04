taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Londra'da bir minibüs kaldırımda yayaların arasına daldı

İngiltere'nin başkentinde, Londra Köprüsü'nde bir minibüs şöförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi.

04.06.2017 - 01:09
  1. Haberler
  2. Dünya

Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.

Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Londra'da bir minibüs kaldırımda yayaların arasına daldı

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

İlginizi Çekebilir
Hint istihbaratından Cammu Keşmir'de operasyon
Ulusal istihbarat kurumu NIA, Keşmir'deki bağımsızlık yanlısı direnişçi liderlerinin ev ve ofislerine baskın düzenledi.
Hollanda'da 80 gündür hükümet kurulamıyor
15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı.
Alman Bakan Gabriel ilişkilerin normalleşmesini istiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ziyareti öncesinde; "İlişkilerimizin normalleşmesi için imkan arıyoruz" dedi.
Yunanistan, yakaladığı FETÖ'cüleri botla geri gönderdi
Yunanistan, FETÖ'cü 5 şüpheli ile yanlarındaki 1 kadın ve 4 çocuğu şişme botla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

8
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

1
Isparta'da FETÖ operasyonu

Isparta'da FETÖ operasyonu

1
Muş'ta terör operasyonu: 5 korucu yaralı

Muş'ta terör operasyonu: 5 korucu yaralı

0
Londra'da bir minibüs kaldırımda yayaların arasına daldı

Londra'da bir minibüs kaldırımda yayaların arasına daldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM