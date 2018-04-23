Kanal İstanbul projesine Güney Kore talip oldu

İlk olarak 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Kanal İstanbul'un Avrupa Yakası üzerinden Marmara Denizi ile Karadeniz’in birbirine bağlanması amaçlıyor.

GÜNEY KORE DEV PROJEYE TALİP

İstanbul Boğazı'ndaki gemi yükünü ve tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri en aza indirmek için geliştirilen Kanal İstanbul projesine birçok ülke talip oldu. Bunların başında ise Güney Kore geliyor.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİYLE DEV BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan ve Güney Kore’ye yapacağı ziyarette proje ile ilgili de konuşulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız. Orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi bir Türk müteahhitiyle hayata geçireceğiz” demişti.

DİĞER ALANLARDAKİ ALTYAPILAR DA DEĞERLENDİRİLECEK

Erdoğan’ın Özbekistan temaslarında kültür ve turizm yatırımlarının yanı sıra, tarım ve gıda sanayi, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri, otomotiv ana ve yan sanayi, tekstil, ilaç sanayi, kimya, madencilik gibi alanlardaki yatırım altyapıları da değerlendirilecek.

ÜZERİNDEN BİRÇOK HAT VE YOL GEÇECEK

Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu koridoru üzerinden D-020 Karayolu, KMO Karayolu, TCDD Hızlı Tren Hattı, Sazlıbosna Karayolu, KMO Kesim-7, TCDD Halkalı- Kapıkule Konvansiyonel Demiryolu Hattı, TCDD Halkalı- Kapıkule YHT Hattı, Mahmutbey- Esenyurt Metrosu, TEM Otoyolu, Yenikapı- Sefaköy- Beylikdüzü Metrosu, D-100 Karayolu geçişi gerçekleşmesi beklenirken projesi kapsamında, kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarına da devam ediliyor.