Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, referandumdan HAYIR çıkması için titizlikle çalışacaklarını söyledi.

Bu süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin herkesin kılık kıyafetinin güvencesi olduğunu sözlerine ekledi.

HERKESİN KILIK KIYAFETİNİN GÜVENCESİYİZ

Maltepe'de başörtülü bir kızın, CHP'li ressam A.K. tarafından darp edilmesine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Tahriklerde bulunabilir. Biz CHP olarak herkesin kılık kıyafetinin güvencesiyiz."

CHP Lideri, partisinin üyesi tarafından yapılan bu saldırı karşısında provokasyonlara karşı uyarılarda bulunurken, saldırganın ihracıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

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