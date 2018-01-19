Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

Dün, İzmir'de aşırı yağış ve rüzgarın ardından denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda birçok iş yerini su bastı, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

İZMİRLİLER İSYAN ETTİ

Önlem almayan CHP'li belediyeye tepki gösteren İzmirli esnaflardan biri, "Böyle belediye mi olur Allah aşkına. İzmir'in hali böyle mi olur? İnsan bir set çeker. Her sene aynı. İnsan bir tedbir alır yahu. Bu kadar vergiler, paralar ne oluyor." diyerek isyan etmişti.

KOCAOĞLU: YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaşananlarla ilgili bugün bir açıklama yaparak "Şunu samimiyetle söylüyorum; Sürekli yağmur suyu ayrıştırma yatırımları yapıyor, yeni kanallar açıyoruz. Ama denizin böyle güçlü dalgalarla taşmasına yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Kocaoğlu şöyle konuştu: "Yaşadığımız olay, denizin med-cezirle beraber kabarıp fırtınayla birlikte ve büyük dalgalar halinde karaya vurması sonucu meydana gelen bir doğal afettir. Çok yoğun şekilde gelen deniz suyu bir anda taşma yaptığı gibi, yağmur suyu kanallarımızdan da geri tepti."