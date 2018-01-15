Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

1 Darbedilen öğrenci şikayetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, bir kız öğrenciye tükürdüğü için öğretmeninden dayak yiyen U.O.’nun ailesi, şikayeti geri almaları için rüşvet teklif edildiğini öne sürdü.

2 Sakın çöpe atmayın Muz kabuğu ile dişlerinizi beyazlatabilir, ayakkabılarınızı parlatabilirsiniz. Aknelerden kurtulmaya da yarayan muz kabuğunun, kırışıklıkları önlediği gibi baş ağrısına da iyi geldiği belirtiliyor.

3 Diyarbakır’a gingerlı zabıta ekibi Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, şehir merkezinde zabıtaların denetim ve gözetim faaliyetini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla 3’ü iki tekerlekli olmak üzere 5 adet ginger aldı.

4 Mısır'da bulunan taş 'bilinenden daha da uzaylı' 2013 yılında bulunan ve dünya dışından geldiği saptanan taşların, güneş sisteminde bulunan herhangi bir maddeye benzemediği ortaya çıktı.

5 Küçükçekmece'deki hırsızlık kameralara yansıdı Hırsızlar, özel halk otobüsündeki çantayı çalarak kayıplara karıştı.

6 Şemdinli'de 6 terörist öldürüldü Hakkari Şemdinli Kani Rash bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.