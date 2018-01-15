Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

Suriye'nin Halep ilindeki Menbiç'te terör örgütü PKK/PYD'nın Menbiç'te perşembe günü iki genç sivili işkence ederek öldürmesinin ardından örgüte tepki gösteren esnaf, iş yerlerinin kepenklerini kapattı.
Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ BAZI DÜKKANLARI AÇTI
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.
Geçen yıl 5 Kasım'da da Menbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.
SUÇLULARIN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORLAR
Menbiçliler, perşembe günü PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan adlı sivillerin cesetlerini bulmuştu. Olayın duyulmasının ardından cuma namazından sonra da Menbiçli yüzlerce sivil, PYD/PKK'yı protesto etmiş, örgütün kenti terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istemişti.
PYD/PKK ise işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden onlarca üyesini Menbiç'e bugün getirerek örgüte sözde destek yürüyüşü düzenledi.
TAAHHÜTLERİNE RAĞMEN İŞGAL DEVAM EDiYOR
PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.