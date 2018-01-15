taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.787
USD
3,7840
EURO
4,6479
ALTIN
163,26
PETR
69,8100

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki kenti Menbiç'te esnafı, örgütün iki sivili işkence ile öldürmesini protesto için iş yerlerini açmadı. Halk, kentin örgütten temizlenmesini istiyor.

AA | 15.01.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

Suriye'nin Halep ilindeki Menbiç'te terör örgütü PKK/PYD'nın Menbiç'te perşembe günü iki genç sivili işkence ederek öldürmesinin ardından örgüte tepki gösteren esnaf, iş yerlerinin kepenklerini kapattı.

Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ BAZI DÜKKANLARI AÇTI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.

Geçen yıl 5 Kasım'da da Menbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

SUÇLULARIN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Menbiçliler, perşembe günü PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan adlı sivillerin cesetlerini bulmuştu. Olayın duyulmasının ardından cuma namazından sonra da Menbiçli yüzlerce sivil, PYD/PKK'yı protesto etmiş, örgütün kenti terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istemişti.

PYD/PKK ise işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden onlarca üyesini Menbiç'e bugün getirerek örgüte sözde destek yürüyüşü düzenledi.

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

TAAHHÜTLERİNE RAĞMEN İŞGAL DEVAM EDiYOR

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü Menbiç'teki işgalini sürdürüyor.

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

Menbiç'te esnaf cinayetleri protesto için kepenk indirdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

217
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

143
Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

77
Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

125
Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

119
Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

218
Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM