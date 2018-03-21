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Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü, kardeşinin 'Polis darbetti' iddialarını köşesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirmişti. Bu iddiaların yalan çıkmasının ardından açıklama yaptı: Gazetecilik hatası yaptım.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:35..
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Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Gazeteci Nevşin Mengü kardeşinin gözaltına alınma iddiasıyla ilgili olarak "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" açıklaması yapmıştı.

"ARKASINDA BÜYÜK RESİM VAR" DEMİŞTİ

Dün ise Birgün'deki köşesinden "İnsanın kendi başına gelen bir şeyin haberini yazması zor ama kimi detayları aktarmak için gerekli. Zira bu sefer bu yaşanan, sadece benim ve de kardeşimin başına gelen bir şey değil, arkasında daha büyük bir resim var." diyerek 'mağduruz' mesajları vermişti.

SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Ancak yapılan araştırmalarda, kamera görüntülerinde, böyle bir olayın yaşanmadığı, Burak Mengü'nün anlattıklarının tamamen uydurma olduğu ortaya çıkmıştı. Avukat Burak Mengü hakkında suç uydurmaktan işlem yapılmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI: GAZETECİLİK HATASI

Yaşananların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Nevşin Mengü, twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak "Gazetecilik zor iş. Ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım." dedi.

Mengü'nün açıklaması şu şekilde:

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

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