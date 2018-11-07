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Okullarda brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza kararı

Sağlık Bakanlığı, okullarda tuzu ve yağı azaltılmış yemeklerden sonra bir adım daha atarak, brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza gibi çocuklara sebzeyi sevdirecek öğünlere yer verme kararı aldı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 10:30..
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Sağlık Bakanlığı okul kantinlerine cips, kola ve çikolatanın girememesinin ardından, doğru beslenme için okul yemeklerinin de değişmesini istiyor.

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’nda yer alan okul dostu beslenme programının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

AMAÇ SAĞLIKLI BESLENME

Türkiye’de obezitenin yüzde 30’lara çıkması ve obezite yaşının düşmesi nedeniyle tuzu ve yağı azaltılmış sağlıklı gıdaların tüketilmesi için çalışma yapılacak.

Okullarda brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza kararı

TUZ VE YAĞ AZALIYOR

Yağı ve tuzu azaltılmış yemekler olacak. Sebze yemekleri haftanın belli günlerinde yer alacak ancak çocukların ilgisini çekecek bazı gıdalar da sağlıklı hale getirilerek sunulacak.

Çocukların ilgi göstermediği sebzeleri sevdirmek için farklı seçenekler kullanılacak.

EV USULÜ LAHMACUN

Okul yemekleri arasında sebzeli (brokoli, kabak, karnabahar) hamburger, ıspanaklı pizza, ev usulü lahmacun, kabaklı makarna, peynir soslu sebzeler gibi farklı yemekler yer alacak.

Okullarda brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza kararı

SU TÜKETİMİNE TEŞVİK

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller (mercimek, fasulye, nohut gibi), yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem gibi) dengeli biçimde sunulacak. Çocukların su tüketiminin arttırılması sağlanacak.

Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de sağlıklı beslenmesine önem verilecek.

Okullarda öğrenci, veli, öğretmen ve tüm okul çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma gibi sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları amacıyla eğitim çalışmaları yapılacak.



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