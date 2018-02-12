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Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.

AA | 12.02.2018 - 20:14..
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Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı

Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye destek vermeye devam ediyor.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN ARKASINDA

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de çıkarları doğrultusunda tüm terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerikalılar, bölgenin karıştırılması için yaklaşık 60 bin kişilik orduya yetecek silah ve mühimmatı terör örgütü YPG'ye göndermişti.

TERÖRİSTLERE YARIM MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD, 2018 mali yılında toplam 1,8 milyar dolar ayırdığı "DEAŞ karşıtı operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’de eğit-donat programına" 2019 mali yılı için 1.4 milyar talep etti.

Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bulunduğu ABD’nin Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı. Irak’ta peşmerge ve Irak ordusunun eğitimi ve teçhizat yardımı için ise 850 milyon dolar ayrıldı.

TOPLAM BÜTÇEDE 80 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

2018 mali yılı için Pentagon tarafından hazırlanan ilk tasarıda toplam bütçe 606 milyar dolar talep edilmişkenken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 80 milyar dolar artırılarak 686 milyar dolara çıkarıldı.

Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı

Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı

Pentagon 2019 bütçesinde YPG'ye ayırdığı bütçeyi açıkladı

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