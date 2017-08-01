ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

Dün askeri araç ve mühimmat taşıyan 100 TIR, Irak sınırından geçerek PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye girdi.

Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı Hummer'lar, 4x4 jipler ve vinçler olması dikkati çekti.

TESLİMAT TARİHLERİ VE SAYISI

Bu son teslimatla birlikte haziran başından beri PKK'ya, Amerikan askeri yardımı 900 TIR'ı aştı.

5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, son olarak da 31 Temmuz'da 100 TIR teslimat yapıldı.

12 BİN KALAŞNİKOF, 3500 AĞIR MAKİNELİ TÜFEK

Anadolu Ajansı'nın, haziran başında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait bütçeyle ilgili bir belgeye dayandırdığı haberinde Suriye'de PYD'nin içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek, 3500 ağır makineli tüfek, 3 bin Amerikan yapımı RPG-7, bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın yer aldığı ifade edilmişti. Listede 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de bulunuyordu.

ABD'nin öncülük ettiği koalisyon, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunu 6 Haziran'da başlatmıştı.