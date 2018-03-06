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PKK'nın şeker depoları ele geçirildi

Türk Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Dunballı köyünü temizleten Muntasır Billah Tümeni, köyde PKK'nın karaborsa şeker deposuna ulaştı.

İHA | 06.03.2018 - 20:55..
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şeker

Terör örgütünün depolara yığdıkları şekerleri, Afrin halkına fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi. Depoları ele geçiren Türkmen askerler yaklaşık 300 ton şekeri Afrin’deki köylere dağıtacaklarını bildirdi.

"AFRİN HALKINA DAĞITMAYA BAŞLADIK"

Tümenin komutanlarından biri “Terör örgütü PKK’nın karaborsa depolarından birini ele geçirdik. Bu şekerleri gerçek sahibine yani Afrin halkına dağıtmaya başladık. İnşallah Afrinlilerin terör örgütünden gördüğü acıları telafi edeceğiz. Afrinli kardeşlerimiz görsünler; bu teröristler halkın şekerine el koymuş, saklamışlar. İşte gördüğünüz gibi ÖSO’ya bağlı kardeşleriniz sizin için Afrin’e, bu zulme son vermeye geldi.” dedi.

Afrin'de PKK'nın şeker karaborsası ele geçirildi VİDEO

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