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Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

Sezen Aksu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için tıbben ölümcül sürecin başladığını belirterek çağrıda bulundu.

14.06.2017 - 14:13
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Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

Sanatçı Sezen Aksu, işlerine iade talebiyle yaklaşık 100 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir paylaşım yaptı.

"TIBBEN ÖLÜMCÜL SÜRECİN BAŞLANGICI"

Resmi sosyal medya hesaplarından ve sitesinden ‘Yaşamı Savunmak’ başlıklı bir paylaşım yapan Aksu, “Yönetim kademesinde görevlendirilmiş tüm vicdan sahiplerine: “Cuma günü Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in açlık grevlerinde 100. gün. Yani tıbben ölümcül sürecin başlangıcı. Yaşamı savunmak için sayılı son günler. Hatırlatmak istedim. İnsanlığa olan tüm inancım ve ümidimle...” ifadelerini kullanarak Gülmen ve Özakça'ya destek verdi.

Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

KALP YETMEZLİĞİ OLUŞABİLİR

Gülmen ve Özakça, çıkarılan ‘Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) çerçevesinde görevlerinden alınmış, işlerine geri dönmek için açlık grevine girmişlerdi.

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gülmen ve Özakça'nın avukatları, kalp yetmezliği yaşayabileceklerini kamuoyuna duyurdu.

Sanatçı Aksu'nun, daha önce de ikili için çağrısı olmuştu.

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