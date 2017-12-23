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Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Trump, ABD'nin askeri alanda yapacağı harcamaları kapsayan tasarıya imza attı. Bu tasarıda YPG'ye silah verilmesi maddesi de bulunuyor.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 12:16..
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Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki YPG güçlerine silah vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak o tarihten itibaren karar değiştiren Trump, verdiği sözü tutmadı.

TRUMP TASARIYI İMZALADI

Washington Post'un haberine göre, 2018 yılı içerisinde ABD hükümeti; askeri alanda 700 milyar dolarlık bir bütçe belirledi. Askeri alanda belirlenen bütçe tasarısını da ABD Başkanı Trump, 12 Aralık'ta imzalayarak resmileştirdi.

Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

YPG İÇİN 'İNCELEMEDEN GEÇMİŞ SURİYE MUHALEFETİ' DİYE BAHSEDİYORLAR

Tasarıda ayrıca Suriye'de bulunan YPG güçleri için 'incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' olarak bahsediliyor.

Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

ABD ÇEŞİTLİ SİLAH YARDIMI YAPACAK

Tasarının Kongre tarafından hemen yürürlüğe konulmasını isteyen Trump; Irak, Suriye ve Afganistan'da toplam 66 milyar dolar harcayacak.

Suriye'de ise 500 milyon dolar harcamayı planlayan ABD Hükümeti, bunun 393 milyon dolarlık kısmını YPG'ye verecek. Trump'ın imzaladığı tasarıyla birlikte ABD; Suriye'deki YPG güçlerine de silah, savaş uçağı ve asker yardımı gerçekleştirecek.

Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

Trump, YGP'ye silah verilmesini öngören tasarıyı onayladı

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