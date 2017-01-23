Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

ABD'nin 45'inci başkanı Trump'ın 'Yemin Töreni' sırasında sokaklarda Trump'a karşı birçok gösteri düzenlendi.

'İSYAN ÇIKARMAK' SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Yapılan gösteriler sonrasında 230 kişi tutuklandı. Bu kişiler, 'isyan çıkarmak' suçu ile karşı karşıya kaldı.

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Washington Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, suçluların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Ayrıca kefalet bedelleri de 250 bin dolar olacak.

10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bugün 'isyan çıkarmak' suçundan yargılanan 10 kişi ise aynı suçu işlememek üzere serbest bırakıldı.

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POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Polis gerçekleşen protesto olaylarından sonra göz yaşartıcı sprey ve el bombalarıyla protestoculara müdahale etmişti.