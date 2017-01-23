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Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

ABD'de göreve gelmeden önce 'Yemin Töreni'ne katılan başkan Trump'a karşı gösteri düzenleyen 230 kişi 'vandallıkla' suçlanıyor.

23.01.2017 - 15:29
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Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

ABD'nin 45'inci başkanı Trump'ın 'Yemin Töreni' sırasında sokaklarda Trump'a karşı birçok gösteri düzenlendi.

Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

'İSYAN ÇIKARMAK' SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Yapılan gösteriler sonrasında 230 kişi tutuklandı. Bu kişiler, 'isyan çıkarmak' suçu ile karşı karşıya kaldı.

Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Washington Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, suçluların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Ayrıca kefalet bedelleri de 250 bin dolar olacak.

10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bugün 'isyan çıkarmak' suçundan yargılanan 10 kişi ise aynı suçu işlememek üzere serbest bırakıldı.

ABD'de Trump karşıtı gösteriler VİDEO

Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Polis gerçekleşen protesto olaylarından sonra göz yaşartıcı sprey ve el bombalarıyla protestoculara müdahale etmişti.

Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

Trump'a karşı gösteri yapan 230 kişi yargılanıyor

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