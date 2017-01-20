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ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Sokaklar karıştı

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığını kabul etmeyen gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi.

20.01.2017 - 18:48
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ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak.

CAM ÇERÇEVE KIRIYORLAR

Tören öncesi bir araya gelen öfkeli gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi. Trump karşıtı slogan atan göstericiler, çevredeki mağazaların camlarını kırdı.

POLİS GAZ KULLANIYOR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis ekipleri protestoculara karşı gaz kullanıyor. Olayların büyümemesi için bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Sokaklar karıştı

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Sokaklar karıştı

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Sokaklar karıştı

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Sokaklar karıştı

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