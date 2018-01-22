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Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi

29 Ekim 2018'de ilk uçuşun gerçekleşeceği Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 12:11..
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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı, 29 Ekim'deki büyük açılışa hazırlanıyor.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi

ÇED SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Havalimanı'nda en son “zeminde teknik gereksinimlerin ortaya çıktığı” belirtilerek yeni bir liman yapılması planlanıyordu. Şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ÇED süreci kabul edilmiş ve süreç başlatılmıştı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi İZLE

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi

ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Üçüncü Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar ise aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ise havadan ve yerden çeşitli şekilllerde görüntülendi.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi

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