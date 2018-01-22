Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı, 29 Ekim'deki büyük açılışa hazırlanıyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Havalimanı'nda en son “zeminde teknik gereksinimlerin ortaya çıktığı” belirtilerek yeni bir liman yapılması planlanıyordu. Şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ÇED süreci kabul edilmiş ve süreç başlatılmıştı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi İZLE



ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Üçüncü Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar ise aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ise havadan ve yerden çeşitli şekilllerde görüntülendi.