Uykuya dalmak için hazır olun

Bazı zamanlarda uyumak gerçekten sizi zorlayabilir. Bir sürü yol denersiniz ancak bir türlü uykuya dalamazsınız. Hatta bunların arasında bir takım klişeleşmiş şehir efsaneleri dahi vardır. Fakat günün sonunda hiçbiri fayda etmez ve yatakta döner durursunuz. Uzmanlar neredeyse her bireyde yaşanan uykusuzluk problemine yönelik bazı önerilerde bulunuyor.

HAREKET EDİN

Uykunuz geldi fakat yastığa başınızı koymanıza rağmen uyuyamıyorsunuz. Peki, gün içerisinde ne yaptınız? Tüm gün boyunca hiç hareket etmeden aynı koltukta dönüp durduysanız, tabii ki gece uykunuz olmaz. Tam anlamıyla uykuya dalmak için bedeninizi yormanız gerekir. Bunun için düzenli egzersizi hayatınıza sokmalısınız. Bedeniniz yorgun olduğundan dolayı sizinle savaşa

mayacaktır. Ayrıca egzersiz sayesinde düzenli bir uykuya sahip olursunuz. Bu nedenle spor yapmak kaçınılmaz olmalı.

SERİNLEYİN

Uykuya dalmadan önce eğer odanızda klima varsa, odanıza hafif bir serinlik verecek şekilde ayarlayın. Bu uygulama ile uykuya dalmanız daha kolay olur.

RAHATLAYIN

Uykuya dalmadan önce, kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapmaya çalışın. Mesela bazı insanlar, onları uykuya dalmalarını kolaylaştıran şeylerin arasında kitap okumayı, bazıları meditasyonu, bazıları ise televizyon izlemeyi sayarlar. Bunların yerine alternatif olarak sıcak bir duş alabilirsiniz veya vücudunuza rahatlatıcı etki yaratan lavanta gibi aromalara sahip olan kremler sürebilirsiniz.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT

Bazı besinler vardır ki, yatmadan önce tüketmekten kesinlikle kaçınmalısınız. Özellikle kafein içeren içecekler, uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra akşam yemeklerinizi yatmadan hemen önce yememeye özen gösterin. Bu öğünde ağır besinlerden oluşan bir menüden yana seçim yapmamanız gerekir. Çünkü bu sindirim işlemini zorlaştırır ve uykusuzluğa neden olur.

IŞIKLAR KAPANSIN

Uykuya dalmada en sık kullanılan yöntemlerden biri de, ışıkları tamamen kapalı tutmak. Odanızda herhangi uyarıcı bir ışık bulundurmamaya özen gösterin, çünkü bu tür ışıklar uykunuzun kaçmasına davetiye çıkarır.

TANSİYONU DÜŞÜRÜN

Yatmadan önce sizi telaşa, öfkeye ve gerilime sürükleyecek şeylerden uzak durun. Mesela, korku filmi izlemeyin. Ağır konusu olan bir kitabı tercih etmeyin. Zaten başınızı yastığa koyduğunuzda aklınızdan geçenleri susturmak için binlerce yol ararken, yenilerini eklemeyin.

ÇAY İÇİN

Yatmadan önce tüketeceğiniz bir bardak çay, uykudan önce rahatlamanızı sağlar. Ancak papatya çayının sinir ve kasları yumuşatıcı etkisi var. Uykudan önce bunu deneyebilirsiniz.

RUTİN OLUŞTURUN

Sabah kalkma ve akşam yatma saatlerinizde, özel günler dışında programlı olmaya özen gösterin. Mümkünse haftanın 5 günü, aynı saatte kalkmaya ve yatmaya çalışın. Bu da beden saatinizin düzene girmesini sağlar. Belli bir zaman sonra farkı siz bile fark edeceksiniz, artık sabahları alarma ihtiyacınız olmayacak.