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Uykuya dalmak için hazır olun

Uykusuzluk problemine son verebilir, rahat bir uykuya dalabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, uzmanların görüşlerine ayak uydurmak.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 14:57..
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  2. Sağlık

Bazı zamanlarda uyumak gerçekten sizi zorlayabilir. Bir sürü yol denersiniz ancak bir türlü uykuya dalamazsınız. Hatta bunların arasında bir takım klişeleşmiş şehir efsaneleri dahi vardır. Fakat günün sonunda hiçbiri fayda etmez ve yatakta döner durursunuz. Uzmanlar neredeyse her bireyde yaşanan uykusuzluk problemine yönelik bazı önerilerde bulunuyor.

Uykuya dalmak için hazır olun

HAREKET EDİN

Uykunuz geldi fakat yastığa başınızı koymanıza rağmen uyuyamıyorsunuz. Peki, gün içerisinde ne yaptınız? Tüm gün boyunca hiç hareket etmeden aynı koltukta dönüp durduysanız, tabii ki gece uykunuz olmaz. Tam anlamıyla uykuya dalmak için bedeninizi yormanız gerekir. Bunun için düzenli egzersizi hayatınıza sokmalısınız. Bedeniniz yorgun olduğundan dolayı sizinle savaşa

mayacaktır. Ayrıca egzersiz sayesinde düzenli bir uykuya sahip olursunuz. Bu nedenle spor yapmak kaçınılmaz olmalı.

Uykuya dalmak için hazır olun

SERİNLEYİN

Uykuya dalmadan önce eğer odanızda klima varsa, odanıza hafif bir serinlik verecek şekilde ayarlayın. Bu uygulama ile uykuya dalmanız daha kolay olur.

Uykuya dalmak için hazır olun

RAHATLAYIN

Uykuya dalmadan önce, kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapmaya çalışın. Mesela bazı insanlar, onları uykuya dalmalarını kolaylaştıran şeylerin arasında kitap okumayı, bazıları meditasyonu, bazıları ise televizyon izlemeyi sayarlar. Bunların yerine alternatif olarak sıcak bir duş alabilirsiniz veya vücudunuza rahatlatıcı etki yaratan lavanta gibi aromalara sahip olan kremler sürebilirsiniz.

Uykuya dalmak için hazır olun

YEDİKLERİNİZE DİKKAT

Bazı besinler vardır ki, yatmadan önce tüketmekten kesinlikle kaçınmalısınız. Özellikle kafein içeren içecekler, uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra akşam yemeklerinizi yatmadan hemen önce yememeye özen gösterin. Bu öğünde ağır besinlerden oluşan bir menüden yana seçim yapmamanız gerekir. Çünkü bu sindirim işlemini zorlaştırır ve uykusuzluğa neden olur.

Uykuya dalmak için hazır olun

IŞIKLAR KAPANSIN

Uykuya dalmada en sık kullanılan yöntemlerden biri de, ışıkları tamamen kapalı tutmak. Odanızda herhangi uyarıcı bir ışık bulundurmamaya özen gösterin, çünkü bu tür ışıklar uykunuzun kaçmasına davetiye çıkarır.

Uykuya dalmak için hazır olun

TANSİYONU DÜŞÜRÜN

Yatmadan önce sizi telaşa, öfkeye ve gerilime sürükleyecek şeylerden uzak durun. Mesela, korku filmi izlemeyin. Ağır konusu olan bir kitabı tercih etmeyin. Zaten başınızı yastığa koyduğunuzda aklınızdan geçenleri susturmak için binlerce yol ararken, yenilerini eklemeyin.

Uykuya dalmak için hazır olun

ÇAY İÇİN

Yatmadan önce tüketeceğiniz bir bardak çay, uykudan önce rahatlamanızı sağlar. Ancak papatya çayının sinir ve kasları yumuşatıcı etkisi var. Uykudan önce bunu deneyebilirsiniz.

Uykuya dalmak için hazır olun

RUTİN OLUŞTURUN

Sabah kalkma ve akşam yatma saatlerinizde, özel günler dışında programlı olmaya özen gösterin. Mümkünse haftanın 5 günü, aynı saatte kalkmaya ve yatmaya çalışın. Bu da beden saatinizin düzene girmesini sağlar. Belli bir zaman sonra farkı siz bile fark edeceksiniz, artık sabahları alarma ihtiyacınız olmayacak.

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