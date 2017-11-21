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Venezuela ile petrole dayalı ticaret başlıyor

Türkiye, petrol ülkesi Venezuela ile anlaşarak petrokimya ürünleri üretmek için düğmeye bastı.

21.11.2017 - 14:28
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari ilişkiler 2018 itibarıyla yeni bir boyut kazanacak.

Buna göre Türkiye, Venezuela'nın petrol ürünleri, petrokimya artı petrokok alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyor. Böylelikle Türkiye'nin petrol ürünleriyle ilgili ihtiyaçları oradan daha düşük maliyetlerle üretilerek karşılanabilecek.

Ekonomik iş birliği adımı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa'nın ortak düzenlediği basın toplantısında duyuruldu.

Venezuela ile petrole dayalı ticaret başlıyor

ERDOĞAN VE MADURO KARARLI

Burada konuşan Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koyduğu hedefe doğru ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirildiklerini söyledi.

ÜRÜNLER SERBESTÇE TÜRKİYE'YE GELECEK

Zeybekçi, yeni yılın ilk aylarında Türkiye ile Venezuela'nın ticari ilişkilerini olabildiğince serbest hale getirmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Venezuela'nın bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılarken, Venezuela'nın ürettiği bütün ürünlerin serbestçe ülkemize gelmesi. Bunu da 2018'in başında uygulanabilir hale getirerek, 2018 sonunda çok önemli ticari hacimlere ulaşmak istiyoruz. Venezuela'nın petrol ürünleri, petrokimya artı petrokok alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyoruz, Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan gidermek istiyoruz."

PETROL KARŞILIĞI TİCARET

Zeybekçi, bu ülkeyle planlanan "petrol karşılığı ticaret"e yönelik soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Hepsini konuşuyoruz. 'Önce petrolü, diğer ürünleri getirelim, karşılığında ne olarak ödeyelim?' konusunda hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. O noktaya henüz gelmedik. Çok hızlı şekilde gelebileceğimizi taahhüt ediyoruz. Ocak sonu itibarıyla ticareti tek tek, madde madde tanımlayarak, hangi ürünleri alacağız, karşılığında ne olacak, ticaret hacminde öngörülerimiz ne, bunlar belirlenecek. Karşılıklı ticaret hacmimizin, bu yılın 10 aylık döneminde yüzde 100 arttığını görüyoruz, 2018'in başında çok büyük bir resim ortaya koyacağız."

Venezuela ile petrole dayalı ticaret başlıyor

Venezuela ile petrole dayalı ticaret başlıyor

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