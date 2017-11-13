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Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

Venezula lideri Nicolas Maduro, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik durumu Türkiye'nin bulunduğu konsorsiyum ile atlatacaklarını söyledi.

13.11.2017 - 11:10
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asdasd

Venezuela lideri Nicolas Madurro, ülkenin resmi televizyon kanalında ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE KONSORSİYUMU İLE EKONOMİK KRİZDEN ÇIKILACAK"

Seslenişte ülkenin ekonomik gidişatına değinen Maduro, ülkesinin Türkiye, Rusya ve Çin'in oluşturduğu alternatif güce dahil olarak ekonomik krizden çıkacağını ve teslim olmayacağını açıkladı.

TÜRKİYE - VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Venezuela'nın ilişkileri yükselen bir grafikte seyrediyor. Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden Nicolas Maduro,  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ndeki törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz." demiş, Türkiye'nin yanında olacaklarını belirtmişti.

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