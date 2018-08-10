Yabancı dil eğitimi kafayı çalıştırıyor

Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Uzun süren beslenme bozuklukları ise sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Daha iyi bir hafıza için de uzmanlar görüşlerini paylaştı.

BEYNİNİZİ AKTİF TUTUN

İşleyen demir ışıldar atasözü beyin performansı için de olmazsa olmazlardan biri. Alzheimer hastalığı, eğitimsiz kişilerle kıyaslandığında eğitimli kişilerde çok daha az görülüyor. En basitinden bulmaca çözmek, su doku benzeri zeka oyunlarından oynamak, satranç oynamak, yabancı dil eğitimi almak ileri yaşlarda daha iyi bir hafıza için herkesin kolayca uygulayabileceği etkinlikler gözüküyor.

ORGANİZE OLUN

Günlük yaşantınızda belli rutinleriniz ve alışkanlıklarınız olsun. Ev anahtarı, araba anahtarı, uzaktan kumanda, cüzdan, saat gibi gündelik eşyaların hep belli yerlerde bulundurulmasını alışkanlık edinirseniz onları aramak için zaman kaybetmezsiniz. Stresten mümkün olduğunca uzak durun. Kronik hale gelmiş baskı ve stres de kafa karışıklığı oluşturarak hafıza bozukluğuna sebep olur. Stres yönetimi konusunda daha etkili stratejiler öğrenmek için kendinizi geliştirin.

İYİ UYUYUN

Uzun süreli uykusuzluk ve yorgunluğun ilk etkilediği bilişsel mekanizmalardan biri hafıza. Unutkanlık ve dalgınlık şikayetleriyle mücadele etmek adına ilk önce yeterli, sağlıklı ve dinlendirici bir uyku düzeniniz olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

VİTAMİN VE ANTİOKSİDANLARCA ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Sadece düzenli 3 öğün yemek sağlıklı bir beslenme için yeterli değil. Özellikle B, C, E vitaminlerini vücudun ihtiyacı ölçüsünde sağlayacak zenginlikte bolca meyve ve sebze de tüketmek gerekiyor.

KİLO KONTROLÜ VE OBEZİTEYLE MÜCADELE

Günümüzde obezite hem tek başına çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmekte, hem de kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı ve çeşitli metabolik bozukluklara zemin hazırlıyor. Aşırı kilo nasıl kalbi besleyen damarları daraltarak kardiyovasküler sorunlara davetiye çıkarıyorsa, yine benzer şekilde beyni ve sinir hücrelerini besleyen damarları da tıkayarak çeşitli zihinsel becerileri sekteye uğratıyor.

EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Düzenli aerobik egzersiz, kan dolaşımını daha etkili hale getirerek beynin beslenmesine ve atık materyallerin beyinden uzaklaştırılmasına neden olur. Dahası, aktif yaşam tarzını benimsemiş kişiler daha iyi uyur, stresle daha iyi mücadele eder, zihinsel performansı olumsuz yönde etkilediği bilinen alkol, ilaçlar, sigara, uyuşturucu gibi faktörlerden de uzak dururlar.