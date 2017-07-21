Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda "Afrika'da Sağlık" başlıklı uluslararası kongrenin gala yemeğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarından bahsetti ve İsrail'e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin-İsrail krizine dair şunları söyledi:

"MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE SALDIRDILAR"

"Kudüs'te bugün Cuma Müslümanların kutsal bir günü. Ve İsrail polisi askeri bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var ve aldığımız son rakama göre 3 şehidimiz var.

"BUNLARA TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ"

İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve 'Yaklaşımınız çok yanlış. Bu insanlar kendi kutsal mabedlerine gidiyorlar. Bu makam bizler için Müslümanlar için önemli. Bunlara terörist diyemezsiniz. Bu yakıştırmayı kabul etmiyoruz.' dedim.





"NE KADAR ISRAR ETTİYSEK DE BUGÜN MÜDAHALEDE BULUNDULAR"

Biz de bu noktada insanların ibadetlerini özgürce yapmasını istiyoruz ama orada insanlar öldürüldüğü için tedbirler almak zorundayız. Ne kadar da ısrar ettiysek elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz dediler ama bugün maalesef böyle bir müdahalede bulundular.

"BİZ ZALİM HÜKÜMDARLAR KARŞISINDA SUSMAYI ZULÜM ADDEDİYORUZ"

Şunu bilmemiz lazım; Her şeyden önce Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yaparız. Yapalım ama hakkımıza haklarımıza da sahip çıkalım. Ve sonuna kadar biz haklarımızın savunucusu olacağız. Kim olursa olsun. Biz zalim hükümdarlar karşısında susmayı kesinlikle zulüm addediyoruz. Buna da asla katlanamayız."