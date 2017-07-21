İsrail polisinin geçtiğimiz 3 Filistinliyi öldürmesinden sonra başlayan gerginlik ortamı bu hafta da devam etti.

GAZ VE PLASTİK MERMİ

Kudüs'te Cuma namazından çıkan Müslümanlar, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

Namazdan çıkanlara gaz ve plastik mermiyle saldıran İsrail polisi, ortalığı savaş alanına çevirdi.

YARALILAR VAR

Saldırılarda alandaki çok sayıda Müslüman yaralandı.

İsrail polisi Müslümanlara saldırdı VİDEO

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'da çıkan olaylar nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayarak kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.