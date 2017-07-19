taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5296
EURO
4,0732
ALTIN
140,70
PETR
48,5900

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

İbadet eden Müslümanlara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale ettiler. Yaralananlar oldu.

19.07.2017 - 10:42
  1. Haberler
  2. Gündem

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınında yatsı namazını kılan cemaate, namazdan sonra yaptığı müdahalede sırasında yaralanan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri hastaneden taburcu edildi.

CEMAATİ PLASTİK MERMİYLE DAĞITMAYA ÇALIŞTILAR

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere dün müdahale etmişti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralanmıştı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Sabri'nin yanı sıra en az 14 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, hafif yaralanan 20 Filistinliye de olay yerinde müdahale edilerek tedavi edildiği belirtilmişti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

Hastaneden çıkan Şeyh Sabri, namazdan önce yaşananlara dair, El-Esbat kapısında çok sayıda kişiyle yatsı namazını kılmak üzere toplandıklarını, namaz öncesi güzel konuşmalar yapıldığını söyledi.

PLASTİK MERMİ İLE CEMAAT HEDEF ALINDI

Şeyh Sabri, İsrail polisinin namazdan sonra cemaati hedef aldığını belirterek, şunları söyledi: "Yatsı namazını eda ettikten sonra bir anda ses bombaları atılmaya başladı. Plastik mermi ile cemaat hedef alındı. Bir anda izdiham yaşandı ve yaralananlar oldu. İsrail polisinin plastik mermiyle müdahalesinde ben de yaralandım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım ve hamdolsun şu anda iyiyim. Çok şükür vücudumda herhangi bir kırılma yok, ciddi bir yaralanma yok."

Filistinlilerin İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü "metal arama dedektörlerle" hedef almasını kabul etmeyeceğini belirten Şeyh Sabri, "Kudüslüler Mescid-i Aksa'yı korumak için ısrarcı olmaya devam edecekler. İsrail işgal gücünün Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu dedektörlerini reddetme yönündeki tepkilerini sürdürecekler. Bu cihazlar kaldırılana kadar Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda vakit namazlarını eda edecekler." diye konuştu.

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

Şeyh Sabri İsrail'in cuma gününe kadar bu cihazları kaldırmadığı takdirde Filistinlilerin mücadelesine devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Çünkü bu cihazlar, Mescid-i Aksa'ya ciddi bir saldırı anlamı taşıyor. Müslümanların kendi iç işlerine müdahale anlamına geliyor. Biz de buradan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğunu bir kez daha yineliyor ve idaresinin de Müslümanlara ait olması gerektiğini vurguluyoruz. İsrail işgal gücünün her türlü egemenlik çabalarını reddediyoruz. Cuma namazlarını, bu cihazlar kaldırılmazsa yollarda kılacağız. Eğer kaldırılırsa biz de Harem-i Şerif'te namazımızı eda edeceğiz. Bu metal arama dedektörleri çok açık bir şekilde Mescid-i Aksa'ya bir müdahaledir. İşgal gücünün her türlü egemenlik kurma çabalarını reddediyoruz."

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

ARAP VE İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Şeyh Sabri Arap ve İslam dünyasının Mescid-i Aksa'ya karşı sorumluklarını yerine getirmediğine vurgu yaparak, "Biz Arap dünyasının Mescid-i Aksa'ya yönelik suskunluğundan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Çünkü çok açık bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Bütün Arap ve İslam dünyasına sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıyoruz." dedi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

Mescid-i Aksa'nın Mekke ve Medine kadar kutsal olduğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü Aksa sadece Filistinlilerin değil bizatihi tüm Müslümanlarındır. En az Mekke ve Medine kadar kutsaldır. Sorumluluğu çok ağırdır. Arap ve Müslümanların burayı görmezden gelmesi caiz değildir. Mescid-i Aksa'ya önem veren Müslümanların İsrail işgal gücüne baskı yapması ve uygulamalarından vazgeçirmesi gerekir."


İlginizi Çekebilir
Ali Babacan kabineye giriyor
Kabinede yapılması beklenen mini revizyonda Ali Babacan'ın yeniden görevlendirilmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu yürümeye evde devam ediyor
CHP Lideri, Adalet Yürüyüşü'nden sonra evin koridorunda yürüyüşler yapmaya devam ettiğini söyledi.
Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek
CHP Tunceli Milletvekili Erol, kentte PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz için yaptığı konuşmayla alkış topladı.
Meclis'te frak tartışmaları
CHP milletvekilleri, frakın Meclis'in geleneği, cumhuriyetin değeri olduğunu savunarak, bu maddeye karşı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

115
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

46
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

43
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

119
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

88
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

57
Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM