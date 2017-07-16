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İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olaylardan ötürü Mescid-i Aksa'yı ibadete kapamıştı.

16.07.2017 - 16:51
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İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Müslümanların ilk etapta Aksa'nın Aslanlı Kapısı'na (El-Esbat) kurulan metal dedektörlerinden geçirilerek içeriye alındığı belirtildi.

KADEMELİ OLARAK DEVAM EDİLECEK

"Mescid-i Aksa Vakfı yetkilileri ve namaza gelenlerin Harem-i Şerif'e girmeye başladığı" kaydedilen açıklamada, "Girişlere yaş sınırlaması getirilmedi. Harem-i Şerif'in diğer kapıları da karar gereği kademeli olarak açılacak." denildi.

İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

METAL DEDEKTÖRE TEPKİ

Öte yandan aralarında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani ve Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in de bulunduğu bazı Müslümanlar, aranarak Aksa'ya girmeyi reddetti.

İsrail polisi Harem-i Şerif'in kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından bu sabah üç gündür kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

NETAHYAHU TALİMAT VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı." denilmişti.

İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

İsrail Mescid-i Aksa'yı ibadete açtı

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