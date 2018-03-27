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Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

Rusya ile yapılan S-400 anlaşması ve ABD'nin buna tepkisi ile ilgili Volkan Bozkır'la röportaj gerçekleştiren Çamlıbel, Türkiye'yi küçük düşürücü algı oluşturmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 12:18..
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Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

Meclis’ten Volkan Bozkır’ın başkanlık ettiği bir parlamento heyeti, Türk-Amerikan ilişkilerinde tansiyon yaratan konuların konuşulması için geçen hafta Washington’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkesini kötülemekten ve küçük düşürmekten adeta zevk alan Hürriyet yazarı Cansu Çamlıbel, bu ziyaretle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la Türkiye'ye dönmeden önce röportaj yaptı.

Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

"S-400'E KARŞI F-35 KARTI"

Röportaj bugün Hürriyet'in manşetinde "S-400'e karşı F-35 kartı" başlığıyla yer aldı.

Haberde ise konu "‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi." cümleleriyle anlatıldı.

Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

"F-35'İ ETKİLEMEZ"

Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti.

Canikli, Volkan'ın ifadelerindeki gibi olayın yaşanmadığını ifade ederken "Sıkıntı yok, F-35 alımını etkilemez. S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

"O İŞ BİTTİ"

Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."

Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

Hürriyet'in S-400 manşeti algı çıktı

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