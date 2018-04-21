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Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde konuşulmadan adaylığını açıklayanlara tepki göstererek "Böyle bir anlayış olmaz, oturup konuşacağız." dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 15:30..
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Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının duyurulmasının ardından CHP karıştı, bu belirsizlikten yararlanan Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Muharrem İnce'nin ise aday olacağı hala konuşuluyor.

CHP LİDERİNE ADAY KARIŞIKLIĞI SORULDU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİRİ ÇIKACAK BEN OLACAĞIM..."

CHP'de cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan isimlerle ilgili "Biri çıkacak ben olacağım, biri çıkacak ben olacağım böyle bir anlayış olmaz." diyen CHP Lideri, "Bizim bir parti meclisimiz var oturup konuşacağız cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalı, nasıl olacak konuşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, "Pazartesi günü SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu VİDEO


Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

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