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Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

Gürcistan’ın kayak bölgesi Gudauri'de kış sporları merkezinde arızalanan bir telesiyej dehşet saçtı. Arızalanan teleferik üzerinde yolcuları fırlattı, 8 yolcu ağır yaralandı.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 17:51..
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Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

Gürcistan'ın kış sporları merkezinde bir teleferik arızalandı, yolculara dehşet saçtı. Bölgede elektrik şebekesinde yaşanan kesintiler, teleferiğin bozulmasına neden oldu. Elektrik kesilince çalıması gereken fren çalışmayınca, teleferiğin hidroliği arızalandı, dev çelik yığını sistem hızla çalışmaya başladı.

Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

YOLCULARI FIRLATTI

Yukardan aşağı hızla inen teleferik sistemi, oturma alanlarını sağa sola savurmaya başladı. Üstündeki yolcularla birlikte savrulan çelik oturaklar büyük paniğe neden oldu. Yolcular bir bir yerlere savruldu.

Gürcistan'da kayak merkezinde dehşet anları - VİDEO

Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

8 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olayın yaşandığı bölgede telesiyej güçlükle durdurulurken, ölüm riski taşıyan kaza, ucuz atlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Gürcistan Sağlık Bakanı Davit Sergiyenko, “Şansımıza ölüm vakası olmadı. Tatsız olayda 8 kişi kırıklarla kazayı atlattı. Yaralananlar başkent Tiflis’teki hastaneye naklediliyor” dedi.

Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

Kontrolden çıkan telesiyej yolcuları fırlattı

 

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