Courchevel'de ucuza kayak tatili

Mehmet Temel Kartal





"Türkiye'de kayak için ödediğiniz paraların yarı fiyatına tatil" serimizin ikinci yazısında, rotamız Courchevel.

Kış gelince Instagram'a Courchevel'den fotoğraf koymayan Beyaz Türk, high society değildir. Courchevel'e o kadar çok Türk geliyor ki Fransızlar jest olarak zirvede bayrağımızı dalgalandırıyor.

Les 3 Vallées; Courchevel, Méribel, Val Thorens kayak kasabalarıyla 650 km uzunlığunda 339 piste sahip. Hiç bitmeyen kayak keyfi, lüks alışveriş, eğlencenin dibine vuran mekanlar, gurme restoranlarla say say bitmeyecek özellikleri olan dev bir kayak merkezinden bahsediyoruz.

Courchevel’deki otellerin fiyatları 2 bin 500 liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor; bunlar bir gece konaklamanın fiyatı, dikkatinizi çekerim. Hemen moralinizi bozmayın. Arkadan dolanarak Courchevel’de tatil yapmak mümkün. Les 3 Vallées’te kayak kasabalarını birbirine bağlayan teleferik hatları var.

Brides Les Bains’da kalıp konaklama işini gecelik 250 lira gibi ucuz bir fiyata getirebilirsiniz. Türk Hava Yolları (THY) ile Cenevre ya da Lyon'a uçup 2 saatlik bir yolculukla buraya ulaşabilirsiniz. Gelelim hesaplamaya: Uçak bileti, THY gidiş dönüş Cenevre ya da Lyon 1100 lira.

Araba kiralayacaksanız Lyon'u tercih edin. İsviçre'ye göre araç kiralamak daha ucuz. Lyon Havalimanı'nda 5 günlük kiralama ücreti, rent a car'da, 500 lira gibi gayet uygun bir fiyata geliyor. 339 pisti, tüm vadiyi kapsayan 3 günlük ski pass bedeli de 850 lira.

Ski pass pahalı diyoruz da, günlük 61 euro olan bu ücreti, bizim paramız hayli değersiz olduğu için neredeyse 5'le çarpıyoruz. Siz karar verin, Uludağ'da 10 pist için günlük 120 lira mı pahalı, yoksa 400 pist için günlük 280 lira ödemek mi?

Yeme içme işine karışmayıp bir toplama yapalım. Uçak, otel, araç kiralama ve ski pass dahil geçen "İsviçre'de ucuza kayak" yazımızda olduğu gibi yine 3 bin 500 liraya bitirdik işi. 'Yok ben almayayım, Uludağ iyi' diyorsan orada bu parayı sadece otele ödersin.

İsmi '3 Vadi' olarak geçse de Les 3 Vallées, irili ufaklı 8 kayak merkezinden oluşuyor.

Courchevel, Meribel ve Val Thorens kasababaları arasında ücretsiz otobüs seferleri de var ama teleferik gibi sıfırdan zirveye manzara keyfi varken uğraşmayın.

Neredeyse hiç bitmeyen pistler yapmışlar: 53 yeşil, 140 mavi, 112 kırmızı ve 34 siyah pist ve bunlar arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan 157 lift var.

3 farklı Courchevel koyu var ve yüksekliklerine göre adlandırmışlar. Sırasıyla Eski Kasaba, Courchevel 1650 ve zirve olan, en göz koy Courchevel 1850. Burada Prada, Fendi, Gucci gibi lüks mağazalardan Michelin yıldızlı restoranlarına kadar ne ararsanız var.

Pist ortasında pahalı, janjanlı, kürklü montuyla selfie çeken görürseniz, o mutlaka Türk’tür. Beyaz Türkler kaymaktan çok, hava atmaya geldikleri için kayak takımlarını kuşanıp pistte bir iki fotoğraf çektirip kendini yemeğe, alışverişe veriyor.