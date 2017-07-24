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NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu bildirildi.

24.07.2017 - 22:39
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NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

asdasd

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

HERKES İÇİN KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜM ARAYIŞI

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

ALMAN HRİSTİYAN BİRLİK MEMNUN

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini aktardı.

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

"BU NATO VE TÜRKİYE ARASINDA BİR KONU"

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini kullandı.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği bildirilmişti.

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

NATO'dan Almanya'ya Konya üssü önerisi

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