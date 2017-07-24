Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Wolfgang Hellmich, Türkiye'nin Alman vekillere Konya'daki NATO üssündeki askeri personeli ziyaret izni vermemesinin, müttefiklik içindeki ilişkilerle ilgili bir konu olduğunu belirterek, Berlin'in meseleyi çözmesi için NATO'ya baskı yapması gerektiğini söyledi.

BU MÜTTEFİKLİK MEVZUSU

Die Welt gazetesine konuşan Hellmich, "Sonuçta bu bir NATO üssü, yani bu İncirlik'teki gibi iki taraflı bir mevzu değil. Bu müttefiklik mevzusu. Federal hükümet konuyu tamamen aydınlatması için NATO'ya ciddi baskı yapmalı. Biz Türkiye'nin duruma göre keyfi karar vermesine bağımlı olmak istemiyoruz ve olamayız. Bize şantaj yapılmasına ise izin veremeyiz" dedi.

Öte yandan Hellmich, Almanya'nın, Ankara'nın ‘durumdan duruma' verdiği kararlarına bağlı kalmak istemediğini ve bunu karşılayamayacağının altını çizdi.