NATO Konya'yı bırakmak istemiyor

Konya'da bulunan NATO Üssü'ndeki Alman askerlerini, Alman vekillerin ziyaret etmek istemesine Türkiye'den izin çıkmamasıyla başlayan süreçte NATO, Almanya'nın şikayetine karşılık verdi.

NATO ARABULUCULUĞA DEVAM EDECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözcüsü Piers Cazalet, NATO genel merkezinin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayarak Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı yapılması taleplerini geri çevirmiş oldu.

NATO KONYA'YI KAYBETMEK İSTEMİYOR

NATO sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "iki tarafla da temasta bulunulduğunu" belirterek "konunun hızlı bir şekilde halledilebilmesini umduklarını" söyledi. Cazalet, müzakerelerin hedefinin "her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinin belirlenmesi" olması gerektiğini de belirterek Konya'da konuşlu AWACS keşif uçaklarının başka bir üsse kaydırılmasının şu an gündemde olmadığını vurguladı.