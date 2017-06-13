Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

Bereketiyle birlikte gelen Ramazan ayında sıcaklıklar da yükseldi. Sıcak havalara nedeniyle, iftar sofralarında Ramazan şerbetleri ve dondurmalar da eksik olmuyor.

NASIL YAPARIM

Daha önceki haberimizde, Ramazan şerbetinin nasıl yapıldığını anlatmıştı. Bugün de evde dondurma yapmanız için gerekenleri sıralıyoruz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (İçerisindeki 2 paket de kullanılacak)

2 su bardağı süt

Kakaolu dondurma için: Damla çikolata

KOLAYLIKLA YAPABİLİRSİNİZ

Yumurta ve şeker 8-10 dakika kadar iyice çırpılır. Ardından diğer malzemeler de katılarak 12 dakika çırpılır.

Koyu kıvam alınca kakaolu yapmak için damla çikolatayı ekleyebilirsiniz.

Ardından karışımınızı buzdolabına koyarak yaklaşık 5-6 saat bekleyin. Böylece iftar sofranızda kendi yaptığınız dondurmayı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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