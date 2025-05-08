17 saniyelik bulmaca: Resimde kaç hayvan var? Dahiler buldu bile!

Optik illüzyonlar eğlenceli olmanın yanı sıra beyninizin düşünme şeklini de geliştiriyor.
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bu yeni bulmaca, bir siluet içine zekice gizlenmiş hayvanlarla dolu. Toplam kaç tane hayvan olduğunu bulmanız isteniyor.
Bu illüzyonu çözmek, sadece kartal gibi keskin gözlere sahip %1’lik bir kesimin harcı.
Görüntüdeki gizli hayvanları 17 saniyede tespit etmek için gözlem yeteneğinizi ve analitik düşünme becerilerinizi kullanmanız gerekiyor.
Peki, siz bulabilecek misiniz?
Yukarıdaki resimde büyük bir hayvan silüeti yer alıyor. Ancak içlerinde birden fazla hayvan gizli.
Göreviniz resimde toplam kaç hayvan olduğunu bulmak.
Sadece 17 saniyede kaç tane hayvan olduğunu fark edenleri tebrik ediyoruz.
Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.
Kaynak: Brightside