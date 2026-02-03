Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri başvuru süreci başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri için başvurular, 17 Şubat 2026’da sona erecek.

Programın 2026 yılı teması, sınır aşan küresel sorunlara yeni yönetişim yaklaşımlarını odağına alıyor.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti doğrultusunda hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri için başvuru süreci devam ediyor.

Sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan organizasyonda, 2026 yılının teması “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek (Planetary Realities: Rethinking Governance Beyond Borders)” olarak belirlendi.

Başvurular, 17 Şubat 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

KÜRESEL SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR ARANIYOR

Bu yılki tema; iklim krizi, dijital bilgi rejimleri, pandemiler ve uzay kaynaklarının paylaşımı gibi sınır tanımayan sorunlara, ulus-devlet merkezli yaklaşımların yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.

Araştırmacılar; gezegensel sorunlara yönelik yeni yönetişim modelleri, dijital dünyada bilgi akışlarının demokratikleşmesi, yerel ve küresel ölçekte adalet, hak ve eşitlik ekseninde yeni etik çerçevelerin nasıl kurulabileceği gibi sorular etrafında düşünmeye davet ediliyor.

SAKIP SABANCI’NIN DEĞER MİRASIYLA UYUM

2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, genç kuşakların yalnızca ulusal değil küresel sorumluluk talebinin arttığı günümüz dünyasında, Sakıp Sabancı’nın evrensel değer anlayışıyla güçlü bir bağ kuruyor. 2026 teması da bu mirası, çağın küresel meydan okumalarıyla buluşturmayı hedefliyor.

ÖDÜLLER VE BAŞVURU DETAYLARI

Program kapsamında, 2026 yılı temasına seçkin katkı sunan bir araştırmacıya 25 bin dolar tutarında Jüri Özel Ödülü verilecek. Ayrıca 45 yaş altı üç araştırmacı, Makale Ödülleri’ne layık görülecek. Seçilen üç makalenin her birine 10’ar bin dolar ödül takdim edilecek.

İstersen daha kısa bir versiyon, akademik tonu biraz daha yumuşatılmış ya da ekonomi-siyaset ağırlıklı bir çerçevede de yeniden düzenleyebilirim.