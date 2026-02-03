Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 14:26
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı
  • Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı için hazırlıklara başladı.
  • Antrenman, core çalışması ile başlayıp sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.
  • Kocaelispor maçında fazla süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

İDMANDAN NOTLAR

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcuların, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri