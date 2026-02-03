Junior Olaitan, Beşiktaş için geldi

- Beşiktaş, Göztepeli futbolcu Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme için anlaştı.
- Göztepe, Beşiktaş'ın sunduğu 5+1 milyon euroluk teklifi kabul etti.
- 23 yaşındaki Olaitan, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.
Transferde tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli Junior Olaitan için Göztepe'nin kapısını çaldı.
Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti.
Göztepe, Beşiktaş'tan gelen 5+1 milyon euroluk son teklifi kabul etti.
İSTANBUL'A GELDİ
Bu gelişme üzerine siyah-beyazlılar, genç futbolcu Junior Olaitan'ı İstanbul'a getirdi.
İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen oyuncuyu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Olaitan, kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
17 MAÇTA 2 GOL ATTI
Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.