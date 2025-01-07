MasterChef Beyza kız kardeşini gösterdi, sosyal medya sallandı! Bu güzellik genetik

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MasterChef 2024’te yaptığı başarılı tabaklarla isminden sıkça söz ettiren Beyza Huri Aydın finale kısa bir zaman kala elenmesinin ardından Fransa’ya ailesinin yanına döndü.

Yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, finale günler kala elenmesinin ardından aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı.

Takipçilerinin nerede yaşayacağına dair yönelttiği soruları yanıtlayan Beyza, Türkiye'de yaşama kararı aldığını duyurmuştu. Ailesi ile hasret gidermek için geçtiğimiz gün Fransa’ya giden başarılı isimin kardeşiyle yaptığı paylaşımlar sosyal medya da ilgi odağı oldu.

KIZ KARDEŞİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Fransa’da ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan Beyza, kardeşi Şule Aydın ile birlikte yer aldığı fotoğrafları da bir bir paylaştı.

Kardeşiyle yer aldığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Beyza ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.