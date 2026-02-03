Lüks ve arazi bir arada: Karşınızda Bentley Bentayga X

- Bentley, zorlu arazi koşulları için geliştirdiği Bentayga X konseptini tanıttı.
- 650 beygir güçlü V8 motor, özel süspansiyon ve arazi lastikleriyle donatıldı.
- Prototip model, geri bildirimlere göre seri üretime geçebilir.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, asfalt dışındaki zorlu koşullara uyum sağlayacak yeni tasarım çalışması Bentayga X konseptini duyurdu.
FAT Ice Race ile iş birliği içinde geliştirilen bu özel model, markanın popüler SUV modelini ağır arazi şartlarına hazırlıyor.
GÜÇLÜ MOTOR VE YÜKSEK PERFORMANS
Bentayga Speed modeli temel alınarak geliştirilen konseptin kaputunun altında çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor.
650 beygir güç ve 850 Nm tork üreten bu güçlü ünite, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarıyor.
Aracın süspansiyon sistemi 55 milimetre yükseltilirken, 22 inçlik dövme jantlara özel arazi lastikleri eşlik ediyor.
İz genişliğinin artırılması ve çamurlukların genişletilmesiyle araç 55 santimetre su geçiş derinliğine ulaşıyor.
SERİ ÜRETİM İÇİN NABIZ YOKLUYOR
Dış tasarımda tavan bagajı, ek aydınlatmalar ve çeki kancaları gibi işlevsel detaylar dikkat çekiyor.
Şimdilik bir prototip olan model, potansiyel müşterilerden gelecek geri bildirimlere göre seri üretime geçebilir.