Toyota'nın yeni gizemli modelinden ilk görüntü geldi

Toyota, otomobil dünyasında merak uyandıran yeni gizemli modeline dair ilk resmi görseli yayınlayarak heyecanı artırdı.

Haftalardır süren spekülasyonların ardından paylaşılan bu ipucu, yeni aracın kesin olarak bir SUV modeli olacağını doğruladı.

ÜÇ SIRA KOLTUKLU YAŞAM ALANI

Aydınlatılan teaser görüntüleri incelendiğinde, aracın iç mekanında üç sıra koltuk düzenine sahip geniş bir yapı olduğu görülüyor.

Ayrıca ikinci sırada bağımsız koltuklar ve yolculara özel klima kontrolcüleri gibi konfor odaklı detaylar dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ GELECEĞİN YENİ TEMSİLCİSİ

Sektördeki tahminler, bu yeni modelin 2021 yılında sergilenen bZ Large konseptinin seri üretim versiyonu olacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Toyota'nın daha önce üç sıralı elektrikli bir SUV üretimi için 1,3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, aracın tam elektrikli olacağı beklentisini güçlendiriyor.

10 ŞUBAT'TA PERDE KALKIYOR

Sızdırılan patent görüntüleriyle büyük benzerlik taşıyan modelin, yan aynalar ve kapı kollarında seri üretime uygun güncellemelerle gelmesi bekleniyor.

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği bu yeni model, 10 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte tüm teknik detaylarıyla resmen tanıtılacak.