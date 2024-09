Sevindiren hasat başladı! 180 milyon lira geliri var; 1 kaşığıyla hafızayı uçuruyor Muş’un zengin floraya sahip yaylalarında hasadı başladı. 180 milyon lira gelir sağlıyor, kilosu 400-500 TL civarında satılıyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Muş’un yaylalarında arıcılar bal hasadına başladı.

Bu yıl, kent genelinde 65 bin kovanın dolusuyla elde edilecek 600 ton balın ekonomiye yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Muş Valisi Avni Çakır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hibe desteği alarak arıcılık yapan Bağlam ailesinin bal hasadına katıldı.

Hasat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Çakır, Muş'un arıcılık potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu vurguladı.

Çakır, Muş'un arıcılık alanında güçlü adımlar attığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Bölgemiz Türkiye'de en kaliteli çiçek ballarının yetiştiği yerlerin başında geliyor. Kentteki 392 işletme, bal piyasasında da her yıl daha güçlü şekilde söz sahibi olmaya başlıyor. Bu anlamda devlet olarak tüm kuruluşlarımızla vatandaşımızın ve genç kardeşlerimizin yanındayız. Bu anlamda arıcılarımızın bu mutlu gününde onlara destek olmak istedik. Bal hasadına katıldık. Bu işletme aslında bacasız fabrika gibi. Muş'ta sürekli sanayi ya da istihdam deyince aklımıza bacası tüten fabrikalar geliyor. Aslında tarımdaki bu zenginliklerin her biri bacasız fabrika. Muş, Türkiye'de en şanslı illerin başında geliyor. Gençlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız.”

180 MİLYON LİRA KATKI

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise kentte arıcılığın yaygın olarak yapıldığını belirterek, “Muş'ta 392 işletmemizin 65 bin kovanı mevcut. Bu yıl da arıcılarımızla görüştük, güzel bir verim bekliyorlar. Yaklaşık 600 ton bal beklentimiz var. İlimize yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlamasını öngörmekteyiz. Hem TKDK hem de bizden destek alan işletmemizin 400 arı kovanı var. Bereketli olmasını diliyorum.” dedi.

Üretim açısından yüzleri güldüren bal, sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor.

BALIN FAYDALARI

· Özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletir.

· Vücudu hastalıklara karşı koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

· Kalp sağlığı risklerini azaltarak kalp dostu bir besindir.

· Vücudu iltihaplardan korur ve genel sağlık durumunu iyileştirir.

· Sindirim sistemini destekleyerek bağırsak sağlığını iyileştirir.

· Mide sorunlarına iyi gelir ve sindirimi rahatlatır.

· Zihin sağlığını destekler ve hafızayı güçlendirici etkisi vardır.