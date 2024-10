Tuvalet kağıtlarının beyaz olmasının sebebi bakın neymiş... Hijyen için kullandığımız birçok temizlik ürünü arasında yer alan tuvalet kağıtları dünyanın neresine gidersen git beyaz şekilde üretilirler. Peki ya hiç bunun nedenini merak ettiniz mi? Bakın tuvalet kağıtlarının beyaz olmasının arkasında yatan neden neymiş...

Haber Merkezi

Dünyanın her yerinde hijyen için kullanılan malzemelerin arasında tuvalet kağıtları özellikleriyle her ne kadar farklılık gösterse de renk olarak hemen her yerde aynıdır.

Her zaman beyaz olarak üretilen tuvalet kağıtlarını birbirinden farklı kılan ayrıntıları kat sayısı ve bazı markalarda bulunan desenlerdir.

Kat sayısı ve desenler dışında beyaz olarak üretilmesinin nedeni ise çoğu kişi tarafından bilinmeyen detaylar arasında yer alır. Bakın beyaz olarak üretilmesinin arkasında yatan ilginç nedenler nelermiş.

NEDEN BAŞKA RENK DEĞİL DE BEYAZ

Tuvalet kâğıdının dünyanı her yerinde beyaz olmasının en önemli sebebi, üretim sürecinde yapılan ağartma işleminden kaynaklanıyormuş. Hamur hâline getirilen kâğıt, genellikle doğal olarak kahverengi olsa da geçtiği işlemlerin ardından beyaz rengini alıyormuş.

İlk aşamada kahverengi olmasının ardından ağırtılarak beyazlaştırıması ise tamamen hijyenle alakalıymış. Tüketici gözünde temizliği ve saflığı simgeleyen beyaz renginin tuvalet kağıtlarında kullanılması temiz ve hijyenik olarak algılanmasına neden oluyormuş.

Özellikle beyaz olarak üretilmesinin diğer bir nedeni ise sağlık ve geri dönüşümmüş. Beyazın aksine diğer renkler için kullanılacak kimyasallar ciltte tahrişe neden olduğundan ve geri dönüşüm işleminin daha zor olmasından dolayı beyaz olarak üretiliyormuş.