Chicago'da Filistin destekçisi göstericiler, seçimlerde ne Harris'i ne de Trump'ı destekliyor

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlar sık sık "Soykırıma oy yok" sloganları attı.

Katılımcılar, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Göstericilerden Caleb Wassell, inşaat işçisi olduğunu ve işçilerin isteklerinin Filistinlilerle uyuştuğunu belirterek, başkan adaylarının kadınları korumaya yönelik seçim politikaları hakkında, "Peki ya Filistinli kadınlar ne olacak? Çocukları düşünen partiyseniz Filistinli çocuklar ne olacak?" diye konuştu.

Wassel, Trump'ın "savaş karşıtı aday olarak görülmesinin çılgınca" olduğunu ifade ederek, eski Başkan Trump'ın savaşları "bombalarla ve kaba kuvvetle bitirmek istediğini" belirtti.

Adayların her ikisinin de hem çalışan işçi kesim için hem de Filistinliler için "korkunç" olduğunu söyleyen Wassel, Yeşil Parti adayı Dr. Jill Stein'e oy vermeyi düşündüğünü kaydetti.

"ARTIK SESSİZ KALAMAYIZ"

"Latinos for Palestine" adlı kuruluşun üyesi Maria Pizarro da Latin-Amerikalı olarak Filistin'le dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Hükümetin "her anlamda soykırıma fon sağladığını ve bunu meşru gösterdiğini" vurgulayan Pizarro, "Artık buna tahammül edemeyiz. Öldürülen birçok insan, çocuk ve yaşlılar var. Her şeyi, her kuruluşu, okulları, üniversiteleri yok ediyorlar. Bu nedenle artık sessiz kalamayız." dedi.

Pizarro da seçimlerde oyunu Stein'e vereceğini belirterek, Harris ve Trump'ın desteği hak etmediğini söyledi.

Bosna Hersekli ve Amerikalı Samra Ramadan da seçimlerde Harris ve Trump'a destek vermeyeceğini kaydetti.

Ramadan, Harris'in ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında "soykırım suçu işlediğini" ifade ederek, Trump'ın da bu konuda "daha iyi olmayacağını" dile getirdi.