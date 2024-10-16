İHA

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki resmi konutunda Letonya Başbakanı Evika Silina ile birlikte ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede, Letonya ile NATO arasındaki ilişkilerin ele alındığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da görüşüldüğü kaydedildi.

"LETONYA, UKRAYNA ASKERLERİNE KAPSAMLI ASKERİ EĞİTİM SAĞLADI"

Rutte, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Rusya doğuda ilerlemeye devam ediyor, ancak bu onlara çok pahalıya mal oluyor. Kış kapıdayken Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına aralıksız saldırıyor. Dolayısıyla Washington Zirvesi'nde verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeliyiz.



Letonya, Ukrayna askerlerine kapsamlı askeri eğitim sağladı. Sanayi ile birlikte dron tedarik eden bir koalisyona liderlik ediyorsunuz. Zırhlı personel araçları da dahil olmak üzere yeni bir askeri yardım paketine dair son duyurunuzu memnuniyetle karşılıyorum.

"UKRAYNA'NIN BAŞARILI OLMASINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Alman istihbarat yetkililerinin 2030'a kadar Rusya'nın NATO'ya saldırabileceğine ilişkin uyarısına dair değerlendirmesi sorulan Rutte, şu yanıtta bulundu:

Bu konuda açık konuşacağım. NATO, hem şu anda hem de gelecekte bize saldırmaya çalışacak her düşmanla, her rakiple yüzleşmeye hazırdır. Savunmamıza ve savunma sanayimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Tabi Putin'in Ukrayna'da istediğini elde edememesi için Ukrayna'nın başarılı olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.



NATO topraklarının her karışını savunacağımız kesinlikle nettir. Bunun için hem şu anda hem de gelecekte ne gerekiyorsa yapacağız.

"RUSLAR ÖNEMLİ KAYIPLAR VERİYORLAR"

NATO'nun Ukrayna'daki stratejisinin sorulması üzerine, şu açıklamaları yaptı:

Putin'in Ukrayna'da istediğini elde etmesine engel olmak istiyoruz. Ukrayna'da istediğimiz şey budur. Bu kabul edilebilir bir şey değil. 2022, 2023, 2024 yılında başka bir ülkeyi işgal edemezsiniz. Sömürgecilik dönemini geride bıraktık. Dünyanın büyük bir kısmında sömürgeciliği kaldırdık. Şimdi başka bir ülkenin sömürge haline dönüştürülmesi kabul edilemez.



Bu nedenle Putin'in Ukrayna'da istediğini elde etmesine izin vermeyeceğiz. Bu da Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlayacağımız ve onları savaşarak bunlara karşı koyabilecek bir konuma taşıyacağımız manasına geliyor. Halihazırda Rusların doğu hattında küçük ilerlemeler elde ettiklerini görüyoruz. Ancak bunu yaparken önemli kayıplar veriyorlar.



ABD, Başkan Biden'ın 8 milyarlık duyurusuyla birlikte aynı zamanda diğer tüm müttefikler, (Ukrayna'nın) galip gelmesini sağlamak için çok çalışıyoruz. Eğer bir gün (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy ve ekibi Rusya ile bunu nasıl sonlandıracaklarını görüşmeye karar verirse bunu güçlü bir konumdan yapacak, böylece bu görüşmelere hakim olabilecek.

"SAVAŞIN NASIL BİTECEĞİNE UKRAYNA KARAR VERECEK"

Letonya Başbakanı Silina ise Letonya'nın savunmaya gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünden fazlasını ayırdığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

İç ve dış tehlikelere karşı güvenlik, Letonya'da 2025'te devlet bütçesinin en önemli önceliği konumunda. Ulusal ordumuzun kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Güçlü bir bölgesel iş birliğimiz söz konusu ve güçlü bir Baltık savunma hattı inşa ediyoruz.

"Rusya ve Belarus'tan gelen tehditlere yanıt vermeye devam edeceğiz." diyen Silina, "NATO ülkesi olarak Ukrayna'ya her zaman destek verdiğimize inanıyorum, onlara ihtiyaç duydukları şeyi veriyoruz, Putin'in bu savaşı kazanmasına izin vermiyoruz. Savaşın nasıl biteceğine Ukrayna karar verecek." dedi.