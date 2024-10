Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki resmi konutunda Letonya Başbakanı Evika Silina ile birlikte ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede, Letonya ile NATO arasındaki ilişkilerin ele alındığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da görüşüldüğü kaydedildi.

"LETONYA, UKRAYNA ASKERLERİNE KAPSAMLI ASKERİ EĞİTİM SAĞLADI"

Rutte, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"UKRAYNA'NIN BAŞARILI OLMASINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Alman istihbarat yetkililerinin 2030'a kadar Rusya'nın NATO'ya saldırabileceğine ilişkin uyarısına dair değerlendirmesi sorulan Rutte, şu yanıtta bulundu:

Bu konuda açık konuşacağım. NATO, hem şu anda hem de gelecekte bize saldırmaya çalışacak her düşmanla, her rakiple yüzleşmeye hazırdır. Savunmamıza ve savunma sanayimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Tabi Putin'in Ukrayna'da istediğini elde edememesi için Ukrayna'nın başarılı olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.



NATO topraklarının her karışını savunacağımız kesinlikle nettir. Bunun için hem şu anda hem de gelecekte ne gerekiyorsa yapacağız.