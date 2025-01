Haber Merkezi

61 yıllık Baas karanlığından kurtulan Suriye'de, her kapının arkasından her sokaktan her her mahalleden dokunaklı hikayeler çıkıyor...

14 yıllık iç savaşa olabildiğince kan ve gözyaşı sığdırılan topraklarda artık mutluluk ve coşku hakim olsa da bu dokunaklı hikayeler, kimi zaman kahramanlarına ve şahitlerine derin bir hüzün yaşatıyor.

BOMBA SESLERİNİ OYUNA DÖNÜŞTÜREN BABA

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed ve dört yaşındaki kızı Selva da o kahramanlardan yalnızca ikisi...

Muhammed'in kızının savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için ona bomba ve uçak seslerinin aslında bir oyun olduğunu öğrettiği anlar, tüm dünyada yankı bulmuştu.

5 YIL SONRA BABA-KIZ ZAFER KUTLAMALARINDA

O döneme damga vuran görüntülerin kahramanları şimdi yeniden gündemde. Bu kez zafer şarkıları söyleyerek.

Muhammed, yıllar sonra küçük kızı Selva'yı omuzlarına alarak kutlamalara katıldı.

Selva'nın babasının omuzlarında, kalabalığa gururla zafer sloganları attırdığı görüntüler, 5 yıl önce olduğu gibi yine gündem oldu.

HAYAT GÜZELDİR FİLMİ AKILLARA GELMİŞTİ

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatmıştı.